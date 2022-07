A Sorrento è vietato circolare in costume o a torso nudo: fino a 500 euro di multa (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sorrento. Ordinanza del sindaco di Sorrento per vietare di circolare sia a torso nudo che in costume da bagno. Il primo cittadino, Massimo Coppola, ha firmato il provvedimento per arginare, si legge nel documento, “un malcostume e comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza”. Sorrento: divieto di circolare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 6 luglio 2022). Ordinanza del sindaco diper vietare disia ache inda bagno. Il primo cittadino, Massimo Coppola, ha firmato il provvedimento per arginare, si legge nel documento, “un male comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza”.: divieto diL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

