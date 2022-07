TS – Bayeye: «Toro, sono pronto» (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-05 19:14:58 Arrivano conferme da TS: TORINO – Dopo l’intensa giornata di lunedì – quando è arrivato a Torino, si è sottoposto alle visite mediche e ha firmato il contratto che lo lega al Torino per quattro anni – Brian Bayeye si racconta svelando il grande entusiasmo con cui inizia questa nuova e importantissima avventura: «sono felicissimo di essere qui. Non vedo l’ora di scendere in campo e mettermi a disposizione. Io ho cominciato a giocare a calcio a dieci anni, poi sono andato nella Serie B francese e successivamente al Catanzaro, dove sono rimasto per tre stagioni con una parentesi al Carpi. È stata una bella esperienza: la squadra era forte (ha perso la semifinale dei playoff con il Padova, n.d.r.) e io sono riuscito a fare bene». Il francese nel 3-5-2 del Catanzaro di Vivarini giocava ... Leggi su justcalcio (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-05 19:14:58 Arrivano conferme da TS: TORINO – Dopo l’intensa giornata di lunedì – quando è arrivato a Torino, si è sottoposto alle visite mediche e ha firmato il contratto che lo lega al Torino per quattro anni – Briansi racconta svelando il grande entusiasmo con cui inizia questa nuova e importantissima avventura: «felicissimo di essere qui. Non vedo l’ora di scendere in campo e mettermi a disposizione. Io ho cominciato a giocare a calcio a dieci anni, poiandato nella Serie B francese e successivamente al Catanzaro, doverimasto per tre stagioni con una parentesi al Carpi. È stata una bella esperienza: la squadra era forte (ha perso la semifinale dei playoff con il Padova, n.d.r.) e ioriuscito a fare bene». Il francese nel 3-5-2 del Catanzaro di Vivarini giocava ...

