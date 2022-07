Siccità, stato di emergenza per 5 regioni (Di martedì 5 luglio 2022) Il consiglio dei ministri ha proclamato lo stato di emergenza per 5 regioni a causa della Siccità. In forte aumento è la Siccità in questo periodo a causa del forte caldo che di sta diffondendo in molte regioni. Per lo stato di emergenza sono stati stanziati 35 milioni e mezzo. Il deficit idrico è in atto nei territori dei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali. Sono state colpite le seguenti regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. La notizia è stata data nella giornata di ieri 4 luglio. Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio ha commentato: “Lo stato d’emergenza è un passaggio indispensabile per intervenire in modo strutturale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 luglio 2022) Il consiglio dei ministri ha proclamato lodiper 5a causa della. In forte aumento è lain questo periodo a causa del forte caldo che di sta diffondendo in molte. Per lodisono stati stanziati 35 milioni e mezzo. Il deficit idrico è in atto nei territori dei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali. Sono state colpite le seguenti: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. La notizia è stata data nella giornata di ieri 4 luglio. Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio ha commentato: “Lod’è un passaggio indispensabile per intervenire in modo strutturale ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Siccità, il governo delibera lo stato di emergenza per 5 Regioni: stanziati 36,5 milioni - ilpost : Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza in cinque regioni per la siccità - SkyTG24 : Siccità, via libera allo stato di emergenza per cinque Regioni - Bomba2H : RT @DiegoFusaro: Come prevedibile, lo stato d'emergenza è ormai la nuova normalità: che sia la siccità o la guerra, il clima o il virus, il… - Brigante1959 : RT @Roberta91556490: Notizia 1 radio: Piemonte Lombardia Veneto chiedono stato di emergenza siccità Notizia 2: al Nord sono attesi tempor… -