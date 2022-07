Siccità | la colpa maggiore di chi sta a monte è inquinare le falde Una piaga per cui poco si fa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 luglio 2022) Faceva un caldo tremendo. Il lupo, stremato dalla calura, boccheggiava. E guadagnò la sponda sinistra del torrente per spegnere la sete, constatando con rabbia che le acque non scorrevano ricche e limpide come al solito. La calura era asfissiante e l’agnello, che aveva pur visto il lupo abbeverarsi da quel rivo, non seppe vincere la tentazione. Aveva molta sete anche lui e si posizionò cautamente più a valle, in sponda destra. Spinto dall’avidità, il lupo malvagio cercò la lite: “Perché con la tua cupidigia hai provocato questa secca? Mi lesini l’acqua da bere! E la intorbidi pure.” Rispose l’agnello tremando: “Come posso aver causato ciò che lamenti, lupo? L’acqua scorre da te alle mie sorsate!” Respinto dalla forza della verità, il lupo cambiò registro: “Sei mesi fa hai rifiutato di sederti al tavolo della pianificazione!” Anche se tremava, l’agnello confidava nella sicurezza che gli ...