Roma, ufficiale l’acquisto di Celik: “Voglio contribuire al successo dei giallorossi” (Di martedì 5 luglio 2022) La Roma ha ufficializzato “l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Zeki Celik“. Il difensore turco arriva dal Lille, dove ha giocato le ultime quattro stagioni, ed ora si è legato con il club giallorosso con un contratto fino al 30 giugno 2026. “Per me è un onore giocare per un club così importante – ha detto il calciatore 25enne -. Ho grandi ambizioni e Voglio contribuire al successo della squadra. Mi sento pronto e concentrato, non mi arrendo mai e mi vedrete sempre lottare in campo“. Il turco indosserà la maglia numero 19. Celik ha iniziato la sua carriera al Bursaspor, passando al Karacabeyspor e all’Istanbulspor, nel 2018 poi l’arrivo al Lille. Con la maglia del club francese ha vinto nel 2021 la Ligue 1, collezionando quasi ... Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Laha ufficializzato “a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Zeki“. Il difensore turco arriva dal Lille, dove ha giocato le ultime quattro stagioni, ed ora si è legato con il club giallorosso con un contratto fino al 30 giugno 2026. “Per me è un onore giocare per un club così importante – ha detto il calciatore 25enne -. Ho grandi ambizioni ealdella squadra. Mi sento pronto e concentrato, non mi arrendo mai e mi vedrete sempre lottare in campo“. Il turco indosserà la maglia numero 19.ha iniziato la sua carriera al Bursaspor, passando al Karacabeyspor e all’Istanbulspor, nel 2018 poi l’arrivo al Lille. Con la maglia del club francese ha vinto nel 2021 la Ligue 1, collezionando quasi ...

Pubblicità

DiMarzio : .@OfficialASRoma, ufficiale l'acquisto di #Celik a titolo definitivo dal #Lille: le prime dichiarazioni del giocato… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Roma, ufficiale l'acquisto del turco Zeki #Celik: 'Un onore per me. Voglio contribuire al successo dei giallorossi' htt… - sportface2016 : #Roma, ufficiale l'acquisto del turco Zeki #Celik: 'Un onore per me. Voglio contribuire al successo dei giallorossi' - salvione : Roma, ufficiale Celik: “Non mi arrendo mai, lotterò sempre in campo” - romaforever_it : Calciomercato Roma, UFFICIALE: Zeki Celik -