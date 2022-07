Rebel Wilson in costume da bagno: "Il tuo peso non ti definisce" (Di martedì 5 luglio 2022) L'attrice di tante commedie ha condiviso una sua foto, mostrando i chili presi in vacanza ma lanciando un messaggio di body ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 luglio 2022) L'attrice di tante commedie ha condiviso una sua foto, mostrando i chili presi in vacanza ma lanciando un messaggio di body ...

Pubblicità

AleDeTommasi : RT @VanityFairIt: L'attrice australiana, che ha da poco fatto coming out con la compagna, continua a lanciare messaggi di inclusività e bod… - ParliamoDiNews : Rebel Wilson in costume: «Non è il peso a definirci» | Vanity Fair Italia #VanityFairStories #VanityStars #4luglio - VanityFairIt : L'attrice australiana, che ha da poco fatto coming out con la compagna, continua a lanciare messaggi di inclusività… - hablandodecine1 : 'K-Pop: Lost In America', la divertida comedia con Rebel Wilson del cineasta surcoreano JK Youn - MoviesAsbury : #RebelWilson reciterà nella commedia on the road #KPopLostinAmerica, incentrata sulle disavventure di un gruppo pop… -