Questa bambina non è stata ferita «durante un bombardamento»

(Di martedì 5 luglio 2022) Il 29 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un video lungo poco più di un minuto, che mostra unabionda che canta mentre alcuni operatori sanitari applicano una fasciatura al suo piede sinistro. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «L’Ucraina in un video.bimba,al piedeun, non piange ma canta l’inno ucraino mentre viene medicata. Questo è lo spirito ucraino, che non morirà MAI». Si tratta di un filmato presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. I colleghi di Reuters hanno fatto risalire la pubblicazione del filmato originale al profilo Instagram (ora non più pubblico) di Romana Komarevich, che contattata dai giornalisti ha spiegato di essere la ...

Pubblicità

Paolo49443685 : RT @FilSava: #Gaypride di Milano, ieri. Due tizi affiancano un finto 'Papa Francesco' leccando peni giocattolo, davanti a una bambina di pa… - ERYREY72 : RT @FilSava: #Gaypride di Milano, ieri. Due tizi affiancano un finto 'Papa Francesco' leccando peni giocattolo, davanti a una bambina di pa… - EugeniaTorre5 : RT @FilSava: #Gaypride di Milano, ieri. Due tizi affiancano un finto 'Papa Francesco' leccando peni giocattolo, davanti a una bambina di pa… - gmlavolpe : RT @FilSava: #Gaypride di Milano, ieri. Due tizi affiancano un finto 'Papa Francesco' leccando peni giocattolo, davanti a una bambina di pa… - berzin09 : RT @FilSava: #Gaypride di Milano, ieri. Due tizi affiancano un finto 'Papa Francesco' leccando peni giocattolo, davanti a una bambina di pa… -

Corriere della Sera

...Ha appena concluso gli esami di maturità e ora scalpita per gli impegni che la attendono... Io continuerò ad impegnarmi e a studiare per non deludere quella- che ero io - e che aveva un ...... la nostra" il commento del papoà di Matilde, Andrea Cara. "Un'emozione che si rinnova dopo ...col suo spirito avventuriero e per questo ringraziamo tutto lo staff di Domobianca per... Aborto negli Usa, il caso di una bambina di 10 anni incinta, vittima di stupro Alberto Bassetto “Otto” (Treviso), GianMarco Cellini “Non sono stato rapito dagli alieni” (Lucca), Gabriella Cirillo “Un tempo lontano da questo tempo” (Roma) (per bambini), Federica Codebò “Andrea” ...Quasi impossibile riconoscere questa bambina che oggi è diventata una bomba sexy dello spettacolo italiano. Il suo sguardo nella foto é dolce e indifeso, ma oggi quella bambina é una donna di una bell ...