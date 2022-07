Origi: 'Posso dare tanto al Milan, sono orgoglioso e carico. Quando ho parlato con Maldini...' (Di martedì 5 luglio 2022) Prime parole da giocatore del Milan per Divock Origi, che affida le sue emozioni ai canali ufficiali del club: "Arrivando qui mi sono sentito... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) Prime parole da giocatore delper Divock, che affida le sue emozioni ai canali ufficiali del club: "Arrivando qui misentito...

