Napoli | incendio a Posillipo | in azione il Canadair

Leggi su inews24

(Di martedì 5 luglio 2022) Unè divampato nella tarda serata di ieri ai piedi della collina a, a, sul lato che si affaccia sul quartiere di Fuorigrotta. Le fiamme sono risalite, non lontano ci sono dalle abitazioni e dall’ospedale Fatenebratelli dal cui spazio retrostante vengono effettuati getti d’acqua verso le fiamme per impedire che si propaghino. In L'articolo proviene da Inews24.it.