Mourinho | un tatuaggio per celebrare la vittoria della Roma in Conference

ROMA -è tornato a Trigoria per la prima doppia seduta della stagione, oggi ha pubblicato una foto su Instagram mentre, con i piedi sulla scrivania, osserva il campo e la lavaglia dove si vedevano ...Presente, ovviamente, Josè, che ha pubblicato una foto mentre, con i piedi sulla scrivania, osserva il campo con dei fogli attaccati alle pareti. Nessuna foto, per ora, delche ...Il tecnico la sera stessa del suo sbarco nella capitale si è fatto fare un tatuaggio sul braccio per celebrare il trofeo in giallorosso ...Gruppo a ranghi ridotti. Zaniolo in silenzio, si rivede Kluivert. Ancora assenti i nazionali. Attesa per Frattesi: la trattativa fra i giallorossi ed il Sassuolo prosegue. Veretout presente, però è in ...