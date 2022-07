Mondiale ORC, la catanese Tetta conquista il podio nei Corinthian (Di martedì 5 luglio 2022) Catania sul podio al Mondiale ORC in Sardegna con l’imbarcazione Tetta che agguanta il terzo posto in classifica. La perla della Costa Smeralda, nei giorni scorsi, ha ospitato i Campionati mondiali di vela d’altura, con velisti provenienti da Argentina, Hong Kong,Estonia, Romania, Turchia , Cipro, Francia, Spagna, Germania, Virgin Islands, Gran Bretagna, Olanda, Malta, Cecoslvacchia, Finlandia, Uruguay e naturalmente Italia. Per Tetta terzo posto nella categoria Cirinthian Dopo sette prove svolte, compresa una lunga di circa 140 miglia molto impegnativa sia per il tracciato che si è svolto tra le insidie dell’arcipelago della Maddalena e sia per le durissime condizioni marine, Tetta di Giacomo Dell’Aria del Nic di Catania, ha conquistato il terzo posto della categoria ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 5 luglio 2022) Catania sulalORC in Sardegna con l’imbarcazioneche agguanta il terzo posto in classifica. La perla della Costa Smeralda, nei giorni scorsi, ha ospitato i Campionati mondiali di vela d’altura, con velisti provenienti da Argentina, Hong Kong,Estonia, Romania, Turchia , Cipro, Francia, Spagna, Germania, Virgin Islands, Gran Bretagna, Olanda, Malta, Cecoslvacchia, Finlandia, Uruguay e naturalmente Italia. Perterzo posto nella categoria Cirinthian Dopo sette prove svolte, compresa una lunga di circa 140 miglia molto impegnativa sia per il tracciato che si è svolto tra le insidie dell’arcipelago della Maddalena e sia per le durissime condizioni marine,di Giacomo Dell’Aria del Nic di Catania, hato il terzo posto della categoria ...

