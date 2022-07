Matt e Ross Duffer parlano di Stranger Things 4 | chi è davvero morto?

Pubblicità

In un'intervista, i due creatoriDuffer hanno rivelato altri dettagli sul potenziale spin - off, dichiarando quanto esso sia 'diverso al mille per cento' . Sebbene ciò possa essere vero, ...Duffer hanno già in mente come verrà delineato il gran finale dello show, come hanno anticipato durante un'ospitata nel podcast Happy Sad Confused. "L'unico motivo per cui non ci ... Stranger Things, i fratelli Duffer già al lavoro sulla serie tv spin-off I Duffer Brothers promettono una quinta stagione di Stranger Things 5 più breve, visto che stavolta si aprirà già nel clou dell'azione. Alla grandezza e al taglio cinematografico della quarta stagione ...I fratelli Duffer hanno confermato che è morto e che il personaggio non tornerà nella stagione 5 di Stranger Things ...