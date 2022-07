(Di martedì 5 luglio 2022) Il bilancio, provvisorio, è di sette corpi recuperati, di cui quattro riconosciuti, due in fase di riconoscimento e uno che rimane sconosciuto. L'ultima vittima riconosciuta ufficialmente è una persona residente in Trentino L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Marmolada: restano solo 5 i dispersi, sempre 7 i morti. Accesso al monte vietato dal sindaco di Canazei - NuovoSud : Marmolada, restano 5 i dispersi: le vittime sono sempre 7 - F_Scary : RT @formichenews: Quanti #ghiacci ci restano? Dagli #Appennini alle #Alpi, dati e allarmi Estratti dal libro di Erasmo D’Angelis, “Acque d… - autoritadac : RT @formichenews: Quanti #ghiacci ci restano? Dagli #Appennini alle #Alpi, dati e allarmi Estratti dal libro di Erasmo D’Angelis, “Acque d… - expo_technology : RT @formichenews: Quanti #ghiacci ci restano? Dagli #Appennini alle #Alpi, dati e allarmi Estratti dal libro di Erasmo D’Angelis, “Acque d… -

... 5 luglio 2022 - Sono riprese questa mattina dopo l'alba le ricerche dei dispersi sulla. ...7 le vittime , "tre sono state identificate, tre sono in corso di riconoscimento, una è ...Il ghiacciaio che si è staccato dallaha provocato una grossa valanga che ha travolto ...sette le vittime, tra cui "tre sono state identificate, tre sono in corso di riconoscimento, ...Ancora 5 le persone da cercare. Disposta intanto la chiusura totale del massiccio. Il presidente Mattarella: «Simbolo del cambiamento climatico non governato». Garavaglia (Turismo): «La sostenibilità ...I sindaci della zona: «Un’ordinanza per evitare certi percorsi era possibile emanarla, ma farla rispettare è difficile» ...