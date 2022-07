Marmolada, in consiglio regionale un minuto di silenzio (Di martedì 5 luglio 2022) Il consiglio regionale del Piemonte ha commemorato oggi con un minuto di silenzio in Aula le vittime della tragedia del ghiacciaio della Marmolada a Canazei.“In questi giorni – ha detto in apertura dei lavori il presidente dell’Assemblea legislativa, Stefano Allasia, chiedendo il minuto di raccoglimento – un profondo senso di dolore ha accomunato l’opinione pubblica in tutta Italia, è lo stesso sentimento che ci accompagna oggi nell’espressione della più sincera vicinanza ai famigliari delle persone scomparse”. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 5 luglio 2022) Ildel Piemonte ha commemorato oggi con undiin Aula le vittime della tragedia del ghiacciaio dellaa Canazei.“In questi giorni – ha detto in apertura dei lavori il presidente dell’Assemblea legislativa, Stefano Allasia, chiedendo ildi raccoglimento – un profondo senso di dolore ha accomunato l’opinione pubblica in tutta Italia, è lo stesso sentimento che ci accompagna oggi nell’espressione della più sincera vicinanza ai famigliari delle persone scomparse”. L'articolo proviene da Nuova Società.

