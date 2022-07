Io | Stefano e la sclerosi multipla | l' ora d' aria

(Di martedì 5 luglio 2022) Il nuovo appuntamento con la rubrica quindicinale di Laura Santi eMassoli. Lei malata di, lui suo marito e il suo caregiver. In questa puntata ci parla della scelta di quando lui parte per le trasferte e lei ha alcuni minuti di solitudine

Alla kermesse è intervenuto in collegamento video anche il campione olimpico Baldini "Sono ... le attività del progetto di fisioterapia in mare dedicato a disabili affetti da sclerosi multipla ... presidente della Regione Puglia, Rocco Palese , assessore regionale alla Sanità, Minerva , ... LECCE - Partiranno domani, sabato 2 luglio, alle 10, presso Lido Coiba a San Foca, marina di Melendugno, le attività del progetto di fisioterapia in mare ... Il 29 giugno si celebra la Giornata Mondiale dedicata alla sclerosi sistemica, una patologia autoimmune rara che solo in Italia colpisce circa 30mila individui ...