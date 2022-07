Inter, il tempo stringe per Bremer: l’intesa c’è e il Torino chiede una contropartita | Primapagina (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-05 09:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: L’Inter e Gleison Bremer si sono stretti la mano ormai 6 mesi fa, prima che decidesse di rinnovare il suo contratto con il Torino per riconoscenza, ma concordando già allora l’apertura all’addio a fine anno in direzione Milano. Il tempo sta però passando e come sempre altri club si stanno aprendo al mercato dei difensori e allora anche se la stretta di mano resiste, serve accelerare per evitare rilanci che complicherebbero l’affare. SI’ DEL Torino ALLE CONTROPARTITE – Se con il giocatore l’intesa è già stata impostata su un quadriennale con opzione per un altro anno da 2,5+ bonus a stagione, manca ancora l’accordo finale con il Torino. L’Inter punta a chiudere su una ... Leggi su justcalcio (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-05 09:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: L’e Gleisonsi sono stretti la mano ormai 6 mesi fa, prima che decidesse di rinnovare il suo contratto con ilper riconoscenza, ma concordando già allora l’apertura all’addio a fine anno in direzione Milano. Ilsta però passando e come sempre altri club si stanno aprendo al mercato dei difensori e allora anche se la stretta di mano resiste, serve accelerare per evitare rilanci che complicherebbero l’affare. SI’ DELALLE CONTROPARTITE – Se con il giocatoreè già stata impostata su un quadriennale con opzione per un altro anno da 2,5+ bonus a stagione, manca ancora l’accordo finale con il. L’punta a chiudere su una ...

