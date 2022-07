Il Monza sulle tracce di un difensore del Barcellona (Di martedì 5 luglio 2022) Come riportato da Marca, il Monza starebbe negoziando con il Barcellona per il cartellino di Mingueza. Il difensore spagnolo classe '99... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) Come riportato da Marca, ilstarebbe negoziando con ilper il cartellino di Mingueza. Ilspagnolo classe '99...

Pubblicità

MARCO196913 : RT @tvdellosport: LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Cristiano Ronaldo, Inter, Monza e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre… - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Cristiano Ronaldo, Inter, Monza e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre… - Lil77Gen : RT @tvdellosport: LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Cristiano Ronaldo, Inter, Monza e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre… - Glongari : RT @tvdellosport: LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Cristiano Ronaldo, Inter, Monza e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Cristiano Ronaldo, Inter, Monza e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere s… -