Il mistero dei polpastrelli “stropicciati” in acqua: ecco perché succede, è incredibile! (Di martedì 5 luglio 2022) “Muoviti, esci dall’acqua: hai fatto le dita da morticello”. Così mi diceva mia madre tanti anni fa per tirarmi fuori dal mare. Al Sud si diceva così. Ma in tutto il mondo, immagino, le madri terrorizzavano i figli per farli venire via dal mare tramite l’analisi dei polpastrelli delle mani. Per la saggezza popolare, rivelare polpastrelli rugosi o “stropicciati” è sempre stato interpretato come sintomo di disidratazione. Un effetto dovuto all’osmosi e allo stare per troppo tempo in acqua. Il falso mito delle dita da morto o rugose (captured) – www.curiosauro.itLa vera causa dei polpastrelli raggrinziti in acqua In realtà le cose stanno diversamente… Quando i polpastrelli si ritirano e si mostrano raggrinziti (o secchi) non è in atto alcun fenomeno di ... Leggi su curiosauro (Di martedì 5 luglio 2022) “Muoviti, esci dall’: hai fatto le dita da morticello”. Così mi diceva mia madre tanti anni fa per tirarmi fuori dal mare. Al Sud si diceva così. Ma in tutto il mondo, immagino, le madri terrorizzavano i figli per farli venire via dal mare tramite l’analisi deidelle mani. Per la saggezza popolare, rivelarerugosi o “” è sempre stato interpretato come sintomo di disidratazione. Un effetto dovuto all’osmosi e allo stare per troppo tempo in. Il falso mito delle dita da morto o rugose (captured) – www.curiosauro.itLa vera causa deiraggrinziti inIn realtà le cose stanno diversamente… Quando isi ritirano e si mostrano raggrinziti (o secchi) non è in atto alcun fenomeno di ...

