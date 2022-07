Il fisico Prodi contro il gretinismo: “Ma quale CO2, il riscaldamento globale obbedisce a cicli naturali” (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug — Il riscaldamento globale ha origine antropica? Questa teoria di stampo millenaristico basata sull’allarmismo da Co2 di cui Greta Thunberg si fa portavoce ha qualche vago fondamento scientifico? Il professore Franco Prodi, fratello del più noto Romano e luminare nel suo campo, non ne è così sicuro. fisico e accademico specializzato in studi meteorologici e in fisica dell’atmosfera, membro di numerose commissioni di studio nazionali e internazionali, è stato direttore, fino al 2008, dell’Istituto di Scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr. Da anni sostiene che «non è possibile, con la conoscenza attuale del sistema clima, quantificare quant’è l’effetto antropico», e che i cambiamenti climatici sono ciclici, sono sempre esistiti, che c’è una molteplicità tale di dati da considerare e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug — Ilha origine antropica? Questa teoria di stampo millenaristico basata sull’allarmismo da Co2 di cui Greta Thunberg si fa portavoce ha qualche vago fondamento scientifico? Il professore Franco, fratello del più noto Romano e luminare nel suo campo, non ne è così sicuro.e accademico specializzato in studi meteorologici e in fisica dell’atmosfera, membro di numerose commissioni di studio nazionali e internazionali, è stato direttore, fino al 2008, dell’Istituto di Scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr. Da anni sostiene che «non è possibile, con la conoscenza attuale del sistema clima, quantificare quant’è l’effetto antropico», e che i cambiamenti climatici sonoci, sono sempre esistiti, che c’è una molteplicità tale di dati da considerare e ...

