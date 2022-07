ICT e digitale, il mercato torna a crescere: +5,3% nel 2021 ma persiste qualche difficoltà. Il report (Di martedì 5 luglio 2022) Il mercato dell’ICT e del digitale nel 2021 è tornato a crescere, sostenuto dalla ripresa dell’economia e dalla spinta significativa ai progetti di digitalizzazione che ha riguardato tutti i settori. La crescita è stata del 5,3%, per un valore complessivo di 75,3 miliardi di euro. E per il 2022, le previsioni vedono il mercato in ulteriore crescita, sebbene in rallentamento rispetto a quanto registrato nel 2021. Questa, in sintesi, la fotografia scattata dal rapporto ‘Il digitale in Italia 2022’ presentato a Milano da Anitec-Assinform, l’associazione di Confindustria che riunisce le principali aziende dell’Ict. Come cresce il digitale in Italia: i dati “I dati fatti registrare nel corso del 2021 – commenta il ... Leggi su fmag (Di martedì 5 luglio 2022) Ildell’ICT e delnelto a, sostenuto dalla ripresa dell’economia e dalla spinta significativa ai progetti di digitalizzazione che ha riguardato tutti i settori. La crescita è stata del 5,3%, per un valore complessivo di 75,3 miliardi di euro. E per il 2022, le previsioni vedono ilin ulteriore crescita, sebbene in rallentamento rispetto a quanto registrato nel. Questa, in sintesi, la fotografia scattata dal rapporto ‘Ilin Italia 2022’ presentato a Milano da Anitec-Assinform, l’associazione di Confindustria che riunisce le principali aziende dell’Ict. Come cresce ilin Italia: i dati “I dati fatti registrare nel corso del– commenta il ...

Pubblicità

Cor_Com : #Ict driver di nuova occupazione: in pole esperti di #IoT e cripto-analisti - ConfDigitale : RT @Net_Cube: ???? Oggi il Presidente @Net_cube #GiancarloCapitani a “#Digitale per crescere: #innovazione, crescita, trasformazione”, l’even… - comunica_rp : Ict driver di nuova occupazione: in pole esperti di IoT e cripto-analisti - Osserv_Digital : Le #professioni hanno destinato gli investimenti in ICT soprattutto per la fattura elettronica (86%), i sistemi per… - startzai : RT @Net_Cube: ???? Oggi il Presidente @Net_cube #GiancarloCapitani a “#Digitale per crescere: #innovazione, crescita, trasformazione”, l’even… -