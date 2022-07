I Musei in sciopero | contro Franceschini

(Di martedì 5 luglio 2022) Mentreriunisce la sua corrente e da Cortona lancia diktat agli alleati, gli operatori della cultura scioperano sotto il suo ministero. In tutta Italia mobilitazione dei sindacati della Funzione Pubblica “l'abbandono del Ministero della Cultura, per rivendicare una nuova politica di gestione del patrimonio culturale, accompagnata da un piano di occupazione straordinario che qualifichi gli investimenti organizzativi garantendo la fruizione a tutti i cittadini”. Il casus belli è scoppiato la scorsa settimana, quando con un post sui social il Marta di Taranto, uno dei 20autonomi, ha annunciato che domenica 3 luglio, la prima domenica del mese (con le visite gratuite previste dal Ministero), sarebbe rimasto chiuso per carenza di personale. La vicenda era nota da tempo, e andava avanti con difficili tira e molla ...

