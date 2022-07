Governo in bilico, da RdC a Ucraina: le condizioni di Conte (Di martedì 5 luglio 2022) No all’invio di armi a lunga gittata all’Ucraina, no al ridimensionamento del reddito di cittadinanza, no al termovalorizzatore di Roma, sì al salario minimo: Giuseppe Conte, capo del M5s, fissa il perimetro in vista del faccia a faccia con il presidente del Consiglio Mario Draghi per continuare a sostenere la maggioranza. Draghi-Conte, slitta l’incontro L’incontro con il Premier fissato per ieri a Palazzo Chigi dopo giorni di tensioni è slittato a mercoledì 6 luglio a causa degli impegni di Draghi a Canazei, dopo la tragedia della Marmolada che ha cambiato l’agenda. Nell’elenco dei desiderata che Conte porterà all’attenzione di Draghi non dovrebbe invece esserci la richiesta di prorogare il superbonus al 110%. E questo fa tirare un sospiro di sollievo a Palazzo Chigi visto che Draghi ha più volte manifestato ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 luglio 2022) No all’invio di armi a lunga gittata all’, no al ridimensionamento del reddito di cittadinanza, no al termovalorizzatore di Roma, sì al salario minimo: Giuseppe, capo del M5s, fissa il perimetro in vista del faccia a faccia con il presidente del Consiglio Mario Draghi per continuare a sostenere la maggioranza. Draghi-, slitta l’incontro L’incontro con il Premier fissato per ieri a Palazzo Chigi dopo giorni di tensioni è slittato a mercoledì 6 luglio a causa degli impegni di Draghi a Canazei, dopo la tragedia della Marmolada che ha cambiato l’agenda. Nell’elenco dei desiderata cheporterà all’attenzione di Draghi non dovrebbe invece esserci la richiesta di prorogare il superbonus al 110%. E questo fa tirare un sospiro di sollievo a Palazzo Chigi visto che Draghi ha più volte manifestato ...

