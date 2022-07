Federica Panicucci, vacanze alle Maldive: col trikini giallo sembra una ventenne (Di martedì 5 luglio 2022) vacanze da sogno per Federica Panicucci, che dopo un’intensa stagione televisiva, si sta concedendo delle giornate di relax con la famiglia al completo. La conduttrice sta condividendo con i suoi fan gli scatti di queste vacanze, sfoggiando un fisico impeccabile e bikini da urlo. Federica Panicucci alle Maldive: il fisico impeccabile Federica Panicucci si sta godendo una vacanza da favola alle Maldive in compagnia della sua famiglia. Dopo un’intensa stagione televisiva, che l’ha vista al timone di Mattino Cinque, al fianco del giornalista Francesco Vecchi, la conduttrice si sta godendo delle bellissime giornate all’insegna del relax e del divertimento. Su Instagram la conduttrice sta ... Leggi su dilei (Di martedì 5 luglio 2022)da sogno per, che dopo un’intensa stagione televisiva, si sta concedendo delle giornate di relax con la famiglia al completo. La conduttrice sta condividendo con i suoi fan gli scatti di queste, sfoggiando un fisico impeccabile e bikini da urlo.: il fisico impeccabilesi sta godendo una vacanza da favolain compagnia della sua famiglia. Dopo un’intensa stagione televisiva, che l’ha vista al timone di Mattino Cinque, al fianco del giornalista Francesco Vecchi, la conduttrice si sta godendo delle bellissime giornate all’insegna del relax e del divertimento. Su Instagram la conduttrice sta ...

Pubblicità

trash_italiano : Confermati Felicissima Sera, Michelle Impossible, Isola dei Famosi, Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso. Back to… - facciolananna1 : Cioè hanno preferito la Panicucci a magari una d'Urso. Consideriamo che Federica non conduce una trasmissione da te… - fede_panicucci : RT @MediasetTgcom24: Federica Panicucci alle Maldive, vacanza paradisiaca formato famiglia #federicapanicucci #marcobacini #mariofargetta… - zazoomblog : Federica Panicucci in vacanza alle Maldive: Relax mode on - #Federica #Panicucci #vacanza - zazoomblog : Federica Panicucci alle Maldive? Prima così e poi... proibita e pazzesca a 54 anni Guarda - #Federica #Panicucci… -