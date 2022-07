Empoli, colpo a centrocampo: è fatta per l’arrivo di Razvan Marin (Di martedì 5 luglio 2022) L’Empoli conferma il colpo per il proprio centrocampo. Ufficiale l’acquisto del centrocampista rumeno Marin Razvan Marin è un nuovo giocatore dell‘Empoli, come comunicato dal club toscano. IL COMUNICATO – «Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Razvan Marin. Razvan Gabriel Marin è un centrocampista romeno nato a Bucarest il 23 maggio 1996. Cresciuto nel settore giovanile del Viitorul, squadra con cui fa l’esordio nella massima serie romena, Marin vince il campionato nella stagione 2016-2017. L’ultima in Romania ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) L’conferma ilper il proprio. Ufficiale l’acquisto del centrocampista rumenoè un nuovo giocatore dell‘, come comunicato dal club toscano. IL COMUNICATO – «Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive del calciatoreGabrielè un centrocampista romeno nato a Bucarest il 23 maggio 1996. Cresciuto nel settore giovanile del Viitorul, squadra con cui fa l’esordio nella massima serie romena,vince il campionato nella stagione 2016-2017. L’ultima in Romania ...

