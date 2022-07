Dybala, non se lo aspettava nessuno: la decisione improvvisa, cambia tutto (Di martedì 5 luglio 2022) Inutile negare come uno dei tormentoni estivi sia quello di Dybala anche se l’ultima notizia ha veramente stupito tutti. Nell’ultima giornata della scorsa stagione, la Juventus ha detto addii a tre giocatori: Dybala, Chiellini e Bernardeschi. Molto pensante la partenza dell’argentino che non è riuscito a trovare nessun accordo con la società bianconera per il rinnovo del contratto; tra le motivazioni che hanno portato le strade a separarsi il fatto che la società bianconera abbia deciso di puntare, nel suo 4-3-3, su Vlahovic sacrificando in questo modo il talento argentino. AnsafotoLe qualità del giocatore sono indiscutibili e, anche in una stagione (la scorsa) caratterizzata da diversi infortuni, la Joya ha comunque mostrato il proprio talento e una capacità di riuscire ad essere decisivo in qualsiasi momento della partita. Il feeling con Vlahovic è ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 5 luglio 2022) Inutile negare come uno dei tormentoni estivi sia quello dianche se l’ultima notizia ha veramente stupito tutti. Nell’ultima giornata della scorsa stagione, la Juventus ha detto addii a tre giocatori:, Chiellini e Bernardeschi. Molto pensante la partenza dell’argentino che non è riuscito a trovare nessun accordo con la società bianconera per il rinnovo del contratto; tra le motivazioni che hanno portato le strade a separarsi il fatto che la società bianconera abbia deciso di puntare, nel suo 4-3-3, su Vlahovic sacrificando in questo modo il talento argentino. AnsafotoLe qualità del giocatore sono indiscutibili e, anche in una stagione (la scorsa) caratterizzata da diversi infortuni, la Joya ha comunque mostrato il proprio talento e una capacità di riuscire ad essere decisivo in qualsiasi momento della partita. Il feeling con Vlahovic è ...

