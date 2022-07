Doppio incendio su via Pratica di Mare: il fumo invade la strada, traffico in tilt (Di martedì 5 luglio 2022) Roma – Due incendi stanno tenendo in ostaggio gli automobilisti su via Pratica di Mare. La strada, che collega Roma con le città di Ardea e Pomezia, è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di due roghi divampati nelle vicinanze. Il primo è esploso all’altezza di via di Castel Romano, non lontano dall’omonimo outlet. Il secondo, invece, in prossimità di via Monte d’Oro. A bruciare, in entrambi i casi, sono le sterpaglie al lato della strada. Il fumo ha invaso la carreggiata, rendendo necessaria la chiusura di parte di via Pratica di Mare intorno alle 16.45. Il tratto interessato è quello fra via Arno e via di Castel Romano. Oltre due ore più tardi, sono decine gli automobilisti ancora bloccati in coda sulla strada mentre i vigili del fuoco ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 luglio 2022) Roma – Due incendi stanno tenendo in ostaggio gli automobilisti su viadi. La, che collega Roma con le città di Ardea e Pomezia, è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di due roghi divampati nelle vicinanze. Il primo è esploso all’altezza di via di Castel Romano, non lontano dall’omonimo outlet. Il secondo, invece, in prossimità di via Monte d’Oro. A bruciare, in entrambi i casi, sono le sterpaglie al lato della. Ilha invaso la carreggiata, rendendo necessaria la chiusura di parte di viadiintorno alle 16.45. Il tratto interessato è quello fra via Arno e via di Castel Romano. Oltre due ore più tardi, sono decine gli automobilisti ancora bloccati in coda sullamentre i vigili del fuoco ...

Pubblicità

ilfaroonline : Doppio incendio su via Pratica di Mare: il fumo invade la strada, traffico in tilt - CronacheMc : Il primo rogo tra Pieve Torina e Muccia, dove il velivolo della Regione ha effettuato 24 lanci d'acqua. Il secondo… - venti4ore : Brucia la Toscana a sud: doppio incendio tra Siena e Grosseto - VanessaSantoni : RT @Telefriuli1: ???????????? ?????? ??????????: ???????????? ???????????????? ???????????????? ?????? ???????????????????? ?? ?????????? ???????????????? - doppio_zero_ : RT @creTania_: Il camper di Salute Migrante, il progetto che avevo scritto per Diritti al Cuore con cui abbiamo visitato centinaia di migra… -