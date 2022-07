Crollo Marmolada, 7 vittime: droni in azione per cercare i dispersi (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sette morti, di cui 3 identificati, e 13 dispersi. E’ il bilancio provvisorio della tragedia che ha interessato il ghiacciaio della Marmolada con il Crollo di un seracco che ha travolto gli alpinisti che stavano salendo in vetta. Ieri le ricerche da terra sono state interrotte per il rischio di ulteriori distacchi, oggi si prosegue solo dall’alto utilizzando droni ed elicotteri per individuare i resti dei dispersi e recuperarli. In azione anche una sorta di sonar che riesce a captare i segnali dei cellulari anche se sepolti. Ma, spiega il Soccorso Alpino del Trentino, è “alquanto impossibile pensare che a più di 24 ore dal Crollo possa esserci chi si sia salvato da un fiume di ghiaccio, sassi e rocce”. Nessuno aggiunge il numero dei ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sette morti, di cui 3 identificati, e 13. E’ il bilancio provvisorio della tragedia che ha interessato il ghiacciaio dellacon ildi un seracco che ha travolto gli alpinisti che stavano salendo in vetta. Ieri le ricerche da terra sono state interrotte per il rischio di ulteriori distacchi, oggi si prosegue solo dall’alto utilizzandoed elicotteri per individuare i resti deie recuperarli. Inanche una sorta di sonar che riesce a captare i segnali dei cellulari anche se sepolti. Ma, spiega il Soccorso Alpino del Trentino, è “alquanto impossibile pensare che a più di 24 ore dalpossa esserci chi si sia salvato da un fiume di ghiaccio, sassi e rocce”. Nessuno aggiunge il numero dei ...

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : FLASH | Quattro persone ritenute disperse nel crollo della Marmolada sono state rintracciate, sono vive e sono in s… - mcfolino : RT @WWFitalia: Nessuno poteva sapere quando e dove, ma quella di ieri sul ghiacciaio della #Marmolada è una tragedia più che annunciata e p… - Repostate21 : RT @FRANCOMARCELL12: Attribuire a Draghi, il crollo della Marmolada, la guerra e le conseguenze economiche sono il segno di come i 5 stelle… -