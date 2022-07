Covid, Speranza “Sfida ancora aperta, contagi in aumento” (Di martedì 5 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il Covid è ancora una Sfida aperta, guai a pensare che la partita sia archiviata. Ce lo dicono i numeri di questi giorni: siamo in un'epoca di ripresa del numero dei contagi”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a un convegno.“Ci prepariamo ad una campagna autunnale dove allargheremo le fasce di richiamo per il vaccino e facciamo un appello ancora oggi a non aspettare l'autunno e fare subito il secondo richiamo”, ha aggiunto. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Iluna, guai a pensare che la partita sia archiviata. Ce lo dicono i numeri di questi giorni: siamo in un'epoca di ripresa del numero dei”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenendo a un convegno.“Ci prepariamo ad una campagna autunnale dove allargheremo le fasce di richiamo per il vaccino e facciamo un appellooggi a non aspettare l'autunno e fare subito il secondo richiamo”, ha aggiunto. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

