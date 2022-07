Calciomercato Torino: piace Barrow, ma la richiesta del Bologna è alta (Di martedì 5 luglio 2022) Calciomercato Torino: in attacco uno dei profili più graditi ai granata è quello di Musa Barrow, ma la richiesta di 15 milioni è troppo alta Il Torino lavora su più fronti per trovare un sostituto di Belotti. Oltre a Joao Pedro, che piace, ma su cui serve uno scatto per battere la concorrenza del Galatasaray, spunta il nome di Barrow. L’attaccante del Bologna, come riporta La Stampa, sarebbe il nome preferito di Juric, ma la richiesta dei rossoblu, 15 milioni, è troppo alta per il Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022): in attacco uno dei profili più graditi ai granata è quello di Musa, ma ladi 15 milioni è troppoIllavora su più fronti per trovare un sostituto di Belotti. Oltre a Joao Pedro, che, ma su cui serve uno scatto per battere la concorrenza del Galatasaray, spunta il nome di. L’attaccante del, come riporta La Stampa, sarebbe il nome preferito di Juric, ma ladei rossoblu, 15 milioni, è troppoper il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il @TorinoFC_1906 insiste per arrivare a #Nandez del @CagliariCalcio - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @TorinoFC_1906, fatta per #LuisHenrique mentre #Laurienté spinge per la cessione - DiMarzio : #Calciomercato, @TorinoFC_1906 | Pietro #Pellegri ha firmato il contratto e passa in granata a titolo definitivo - onlyju70 : RT @lucacimini82: Tifosi che criticano #Allegri perché si presenta a Torino l’11 luglio e non il 4 Ennesima conferma che in tanti presunti… - CalcioNews24 : Calciomercato Torino: piace Barrow, ma la richiesta del Bologna è alta -