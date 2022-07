Ballando con le stelle 2022 | Samuel Peron resta e si espone su Milly Carlucci

Leggi su baritalianews

(Di martedì 5 luglio 2022)lontano dacon leper la prossima stagione televisiva? Dopo le indiscrezioni adesso arriva la conferma del maestro di ballo. Quest’ultimo confessa “Adevo tutto”. In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare dicon leovvero il programma diche prenderà il via ormai il prossimo autunno. Stiamo parlando di uno dei programmi più amati della televisione italiana ed in un certo qual modo i telespettatori non aspettano altro che l’inizio della nuova stagione. In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere diversi maestri di ballo che sono diventati dei veri e propri personaggi televisivi, a cominciare da Raimondo Todaro a finire a Simone ...