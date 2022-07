Adnkronos : #Alpini, la Procura di #Rimini chiede l'archiviazione per le presunte molestie: 'Neanche si chiede scusa', commenta… - FirenzePost : Alpini: presunte moleste sessuali, pm Rimini chiede archiviazione - andreap46674638 : RT @Adnkronos: #Alpini, la Procura di #Rimini chiede l'archiviazione per le presunte molestie: 'Neanche si chiede scusa', commenta il presi… - chiarapellegri9 : RT @Simona45104788: Cara @repubblica,dal 9 al 16 maggio avete fatto 21 tweet sulle presunte molestie degli @Alpini al raduno di #Rimini.Ogg… - ADesideri : RT @Simona45104788: Cara @repubblica,dal 9 al 16 maggio avete fatto 21 tweet sulle presunte molestie degli @Alpini al raduno di #Rimini.Ogg… -

Firenze Post

... commentando "amareggiato" la decisione della procura di Rimini di chiedere l'archiviazione per lemolestie sessuali denunciate in seguito all'Adunata nazionale deglidi Rimini ...Archiviazione: è quanto ha chiesto la procura della Repubblica di Rimini per l'unica denuncia presentata sullemolestie durante l'adunata nazionale degliche si è svolta dal 5 all'8 maggio. Alcune associazioni - Nonunadimeno Rimini, Casa Madiba e Pride Off, riunite dell'Autodifesa ... Alpini: presunte moleste sessuali, pm Rimini chiede archiviazione La Procura di Rimini ha chiesto l'archiviazione per l'unica denuncia di molestia sessuale formalizzata dopo l'Adunata nazionale degli Alpini tenutasi nella citta' romagnola dal 5 all'8 maggio ...Secondo quanto denunciato dalla ragazza ai carabinieri immediatamente dopo i fatti e poi con querela presentata tramite legale, mentre si trovava a passare attraverso un gruppo di alpini sarebbe stata ...