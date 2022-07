Wimbledon 2022 | Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic ai quarti C’è un precedente

(Di lunedì 4 luglio 2022) Passata la grandissima gioia per la strepitosa vittoria di ieri contro Carlos Alcaraz, perè già il momento di pensare a, suo prossimo avversario neidi finale di. La sfida tra l’altoatesino e il serbo si giocherà domani: in palio ci sarà la semifinale contro il vincente dell’incontro tra il belga David Goffin e il britannico Cameron Norrie. A partire favorito domani sarà ovviamente. Il serbo è il candidato numero 1 per la vittoria finale nello slam britannico e anche controproverà a far valere tutto il suo talento. Attenzione però a, che già contro Alcaraz è stato capace di ribaltare i pronostici grazie a una prestazione ...

Jannik ha poi spiegato cosa significhi per lui giocare sul Centrale di Wimbledon: 'All'inizio mi sono sentito molto onorato e fortunato di giocare su questo campo, anche perché due ore prima c'erano tutte le leggende che hanno vinto qua (si è tenuta la cerimonia per ... Passata la grandissima gioia per la strepitosa vittoria di ieri contro Carlos Alcaraz, per Jannik Sinner è già il momento di pensare a Novak Djokovic, suo prossimo avversario nei quarti di finale di ... Tennis - Flash, Interviste, Wimbledon | "Sento che potrei essere un gran giocatore su erba, l'anno prossimo giocherò più partite" confida Carlos Alcaraz. Su Jannik: "Rimarrà al vertice per molti anni"