UFFICIALE – Arsenal, colpo in attacco: ecco Gabriel Jesus (Di lunedì 4 luglio 2022) colpo in attacco per l’Arsenal, che acquista Gabriel Jesus dal Manchester City per 52 milioni di euro. Indosserà la maglia numero 9 e va a riempire la “casella” lasciata vuota dalle partenze di Pierre-Emerick Aubameyang, che a gennaio scorso è andato al Barcellona, e di Alexander Lacazette tornato a vestire la maglia del Lione. È il quarto acquisto dei londinesi in questa sessione di mercato dopo Marquinhos, Matt Turner e Fabio Vieira. Soddisfatto il Direttore Tecnico, Edu Gaspar, ecco le sue parole riportate dal sito UFFICIALE dei Gunners: «Siamo lieti di aver completato il trasferimento di Gabriel. Chi conosce bene il calcio, sa bene quali sono le sue qualità. È un giocatore che seguiamo da molto tempo, ha 25 anni ed è un affermato nazionale ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 4 luglio 2022)inper l’, che acquistadal Manchester City per 52 milioni di euro. Indosserà la maglia numero 9 e va a riempire la “casella” lasciata vuota dalle partenze di Pierre-Emerick Aubameyang, che a gennaio scorso è andato al Barcellona, e di Alexander Lacazette tornato a vestire la maglia del Lione. È il quarto acquisto dei londinesi in questa sessione di mercato dopo Marquinhos, Matt Turner e Fabio Vieira. Soddisfatto il Direttore Tecnico, Edu Gaspar,le sue parole riportate dal sitodei Gunners: «Siamo lieti di aver completato il trasferimento di. Chi conosce bene il calcio, sa bene quali sono le sue qualità. È un giocatore che seguiamo da molto tempo, ha 25 anni ed è un affermato nazionale ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Arsenal, ufficiale l’acquisto di Gabriel #Jesus - 11contro11 : UFFICIALE - #Arsenal, colpo in attacco: ecco Gabriel Jesus #ManchesterCity #Palmeiras #Calciomercato #Estero… - whtylly : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Gabriel Jesus lascia il Manchester City per l'Arsenal: operazione da più di 50 milioni di euro ?? https://t… - cmercatoweb : È UFFICIALE: sfuma il sogno #GabrielJesus per la #SerieA ?? Indosserà la numero 9? dell'#Arsenal ???? - ilnapolionline : Ufficiale - Gabriel Jesus è un nuovo attaccante dell' Arsenal - -