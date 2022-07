Traffico Roma del 04-07-2022 ore 08:30 (Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto code per Traffico intenso entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo incolonnamenti anche sulla carreggiata interna raccordo tra Casilina e doppia trafficata la carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina intenso il Traffico sul tratto Urbano della A24 Concorde tra via di Tor Cervara e la tangenziale f.de sulla stessa tangenziale per un incidente avvenuto all’altezza di viale della Moschea tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico tra lentamente per un incidente anche sulla via Cristoforo Colombo incrocio con via Cesare Federici code per Traffico sulla via Flaminia tra il raccordo è via dei due punti verso il centro incolonnamenti ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso entrata asulla diramazioneSud tra Torrenova e il raccordo incolonnamenti anche sulla carreggiata interna raccordo tra Casilina e doppia trafficata la carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina intenso ilsul tratto Urbano della A24 Concorde tra via di Tor Cervara e la tangenziale f.de sulla stessa tangenziale per un incidente avvenuto all’altezza di viale della Moschea tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico tra lentamente per un incidente anche sulla via Cristoforo Colombo incrocio con via Cesare Federici code persulla via Flaminia tra il raccordo è via dei due punti verso il centro incolonnamenti ...

VAIstradeanas : 08:47 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - NemoScripsit : @domenicomarock Spero che non trovi traffico … Da oggi Roma avrà un po’ di astio in meno e meno ossigeno sprecato inutilmente. Bon voyage - viabilitasdp : 8:04 #A25 Lavori tra Magliano dei Marsi e Bivio A25/A24 Roma-Teramo fino alle 18:00 del 04/07/2022 - VAIstradeanas : 08:02 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 07:44 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h -