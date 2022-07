Skam 5 ha finalmente una data d’uscita su Netflix

(Di lunedì 4 luglio 2022) Si è fatto attendere a lungo, ma ora5 si accinge a debuttare sucon le nuove puntate. Di genere prettamente teen drama, la nuova tranche di episodi sarà incentrata sulla figuara di Elia (Francesco Centorame). Ecco quando sarà rilasciata. Elia, Sana, Martino, Edoardo, Niccolò e tutti gli altri ragazzi che abbiamo avuto modo di conoscere nelle precedenti stagioni, sono pronti a tornare con5. La serie, creata nel 2018 da Ludovico Bessegato per TIMvision, si è distinta fin da subito per la delicatezza con cui ha trattato temi quali l’amicizia, l’amore, le dipendenze, la violenza e l’inclusività, vissuti da un gruppo di adolescenti romani. A partire dal 1° gennaio 2020, inoltre, la serie è disponibile su. Per quanto riguardo l’attesissimo quinto capitolo di ...

Pubblicità

panicgojo : finalmente a settembre skam 5 sono troppo felice???? - spicciame_casa : #skamitalia TEORIA: secondo me si scoprirà che Elia è bisessuale, e credo sia un concetto che calza a pennello con… - FedericoRamine1 : Finalmente #elia ha risposto anche a me! modalità #skam #skamitalia #skamitalia5 #skamitalianumber #Netflix… - dallaAallaZip : #Netflix ha finalmente svelato la data di uscita di #skamitalia5. L'attesa #serietv che ha fatto impazzire i giovan… - hannassunflower : RT @hugsmefede: ELIA MAIN DI SKAM È FINALMENTE REALTÀ #skamitalia -

Credits photo: @Netflix, Cross ProductionItalia 5 su Netflix hauna data d'uscita. L'attesissimo quinto capitolo della serie cult prodotta da Cross Productions , debutterà in Italia il 1° settembre solo sulla piattaforma di ...... soprattutto tra il pubblico più giovane, come Ludovica Martino , star diItalia , e Lorenzo ... Per Camilla e Vincenzo sarà un'occasione per passaredel tempo insieme, ora che lei è ...Le prime foto di Skam Italia 5 mostrano i nuovi personaggi: Nicole Rossi e Lea Gavino sono Asia e Viola. Ecco gli scatti ...Svelata la data di Skam Italia 5 su Netflix, il teaser trailer annuncia inoltre il nuovo protagonista della prossima stagione ...