Siccità, faro sulla Liguria. L’emergenza è vicina, oggi vertice sulle misure (Di lunedì 4 luglio 2022) Probabile l’innalzamento del grado di severità idrica a livello grave. L’ipotesi di livelli differenziati. La Regione: «Evitiamo razionamenti» Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 4 luglio 2022) Probabile l’innalzamento del grado di severità idrica a livello grave. L’ipotesi di livelli differenziati. La Regione: «Evitiamo razionamenti»

Pubblicità

alif2mr : Grazie *radio di cui non farò il nome* di aver mostrato la vostra mentalità chiusa, ma paragonare il k-pop alla sic… - ienablinski : RT @fcancellato: Il giorno in cui qualcuno chiederà conto delle loro opinioni ai negazionisti del cambiamento climatico tanto quanto lo chi… - friggitricee : - VaniaDelli : RT @fcancellato: Il giorno in cui qualcuno chiederà conto delle loro opinioni ai negazionisti del cambiamento climatico tanto quanto lo chi… - echecazzo74 : voglio la #terzaguerramondiale , voglio carestia e miseria, voglio altri #virus mortali per il pianeta, voglio un m… -