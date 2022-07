Serie B | le trattative di giornata | Frosinone su Moro | Modena in arrivo c'è Falcinelli Il Cagliari ci prova per Puscas

Pubblicità

DiMarzio : #SerieB, #Calciomercato | #Venezia, #Nani proseguirà la sua carriera al Melbourne Victory - sportli26181512 : Serie B, le trattative di giornata: Frosinone su Moro, Modena in arrivo c'è Falcinelli. Il Cagliari ci prova per Pu… - cmdotcom : #SerieB, le trattative di giornata: #Frosinone su #Moro, #Modena in arrivo c'è #Falcinelli. Il #Cagliari ci prova p… - Zcfnews : Serie D Serie D CalcioMercato le trattative del 3 Luglio - Aquila6811 : RT @sportli26181512: Calciomercato, ultime news e tutte le trattative di oggi LIVE: Tutta la giornata di calciomercato di lunedì 4 luglio a… -

... per dare un segnale forte all'esterno, non dovrebbe nemmeno sedersi al tavolo delle. La ... Quelle qualità con cui Marotta, per dire, ha cambiato in poco tempo gli equilibri dellaA ...Ci sono poi leche sono ancora in piedi, come quella per Vicario dell'Empoli: "L'ho allenato ed è sempre stato un portiere di qualità. Viene da un ottimo campionato, secondo me è pronto al ...PALERMO (ITALPRESS) - Giornata di festa a Palermo per l'arrivo in città del City Football Group, holding emiratina che fa capo allo sceicco Mansour, che h ...Il passaggio di proprietà al City Football Group è realtà: il Palermo vivrà una nuova era. In mattinata la conferenza stampa di presentazione ...