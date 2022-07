Roma, Mourinho rientra a Trigoria: novità in ufficio (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma - La Roma e la Conference nel cuore. José Mourinho quest'oggi è rientrato a Trigoria dopo il mese di vacanza dopo la vittoria del trofeo europeo. Il tecnico è sbarcato ieri sera a Fiumicino, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 4 luglio 2022)- Lae la Conference nel cuore. Joséquest'oggi èto adopo il mese di vacanza dopo la vittoria del trofeo europeo. Il tecnico è sbarcato ieri sera a Fiumicino, ...

Pubblicità

AliprandiJacopo : ???? Josè #Mourinho è sbarcato a Roma! “Parliamo di tutto il 13 agosto” Lo Special One è pronto per la sua seconda… - CorSport : #Mourinho e la #Roma, un silenzio che fa rumore: cosa sta succedendo - OfficialASRoma : ??? “Quando ho saputo dell’interesse della Roma mi sono esaltato. Poter lavorare con un tecnico come José Mourinho è… - sportli26181512 : Roma, Mourinho rientra a Trigoria: novità in ufficio: Primo giorno di lavoro della nuova stagione per il tecnico po… - guardachemago : in pratica se arrivasse #Isco alla Roma dovrebbe essere una via di mezzo tra Pastore e Mkhitaryan. Se tiro a ind… -