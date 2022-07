Regole più severe in California per ridurre la plastica (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Un’importante legge approvata e firmata giovedì scorso dal governatore Gavin Newsom mira a ridurre in modo significativo gli imballaggi di plastica monouso in California e in concomitanza ad aumentare drasticamente i tassi di riciclaggio. Secondo il disegno di legge, i produttori di plastica dovranno ridurre la plastica nei prodotti monouso del 10% entro il 2027, e del 25% entro il 2032. Inoltre, entro il 2032, la plastica dovrà essere riciclata al 65%, un salto enorme rispetto ai tassi attuali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Un’importante legge approvata e firmata giovedì scorso dal governatore Gavin Newsom mira ain modo significativo gli imballaggi dimonouso ine in concomitanza ad aumentare drasticamente i tassi di riciclaggio. Secondo il disegno di legge, i produttori didovrannolanei prodotti monouso del 10% entro il 2027, e del 25% entro il 2032. Inoltre, entro il 2032, ladovrà essere riciclata al 65%, un salto enorme rispetto ai tassi attuali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

