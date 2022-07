Re-generate Lives | i dialoghi sulle rivoluzioni del nostro tempo | esiste un’etica dell’innovazione? – Il video

(Di lunedì 4 luglio 2022) «Come ci rinnoveremo per mettere l’essere umano al centro del futuro?». È questa la sfida che la conraneità pone ai colossi della tecnologia e che, per questo motivo, è stata il centro di Re-. E’ la prima tappa del talk promosso da Audi nel corso del quale diverse realtà tech hanno dialogato sul tema. Tra i partner anche H-FARM, la piattaforma di innovazione più grande d’Europa che aiuta giovani e imprese a comprendere la trasformazione digitale, che ha ospitato l’evento nel suo nuovo Campus. Presso H-FARM, da sempre, studenti, imprenditori, startupper e appassionati di innovazione si contaminano in un continuo scambio di progettualità. Assieme al Direttore di Audi Italia, Fabrizio Longo, presenti sul palco si contavano anche il regista Gabriele Mainetti, la professoressa e ricercatrice universitaria presso ...

Pubblicità

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Re-Generate Lives, Audi ad H-Farm per disegnare il futuro dell’innovazione - Gazzetta_it : Re-Generate Lives, Audi ad H-Farm per disegnare il futuro dell’innovazione -

H-FARM

È questa la sfida che la contemporaneità pone ai colossi della tecnologia e che, per questo motivo, è stata il centro di Re -. E' la prima tappa del talk promosso da Audi nel corso ...... in cui studenti, imprenditori, startupper e appassionati di innovazione si confrontano in un continuo scambio di progettualità, ha preso vita il talk "Re -", la prima tappa di un ... Re-generate Lives Un talk per parlare di innovazione, in un luogo che nasce proprio per crescere e formare gli uomini di domani, nella consapevolezza che il futuro si costruisce oggi, a partire da giovani. E patrocinat ...Al Campus di H-FARM ha preso vita Re-generate Lives, il talk promosso da Audi Italia in cui si è cercato di fare luce su come mobilità elettrica, guida autonoma e in generale le nuove tecnologie legat ...