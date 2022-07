Quando esce Thor 4 su Disney Plus? Ecco la possibile data di uscita (Di lunedì 4 luglio 2022) Thor 4, noto anche con il titolo completo Thor: Love and Thunder, uscirà nelle sale cinematografiche mercoledì 6 luglio 2022. C’è grande attesa per il debutto di Christian Bale nel ruolo del villain Gorr the God Butcher, anche se molte delle scene che lo riguardano pare siano state tagliate nel corso del montaggio finale, perché ritenute troppo eccessive (per usare un eufemismo) per le famiglie. Christian Bale non è solo alla sua prima esperienza nel Marvel Cinematic Universe, ma è anche alla sua prima volta agli ordini del regista neozelandese Taika Waititi, premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per Jojo Rabbit alla cerimonia 2020. Di seguito le informazioni relative a Quando esce Thor 4 su Disney+, la piattaforma streaming di proprietà di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 4 luglio 2022)4, noto anche con il titolo completo: Love and Thunder, uscirà nelle sale cinematografiche mercoledì 6 luglio 2022. C’è grande attesa per il debutto di Christian Bale nel ruolo del villain Gorr the God Butcher, anche se molte delle scene che lo riguardano pare siano state tagliate nel corso del montaggio finale, perché ritenute troppo eccessive (per usare un eufemismo) per le famiglie. Christian Bale non è solo alla sua prima esperienza nel Marvel Cinematic Universe, ma è anche alla sua prima volta agli ordini del regista neozelandese Taika Waititi, premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per Jojo Rabbit alla cerimonia 2020. Di seguito le informazioni relative a4 su+, la piattaforma streaming di proprietà di ...

