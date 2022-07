Paola Turci e Francesca Pascale, il messaggio su Instagram dopo le nozze: “Grazie a tutti, una marea di gioia e di affetto” (Di lunedì 4 luglio 2022) In questi giorni sono state letteralmente sommerse da “una marea di gioia e di affetto” e per questo, all’indomani del fatidico “sì”, le neo-spose Paola Turci e Francesca Pascale hanno voluto ringraziare tutti per gli auguri. Su Instagram, hanno pubblicato alcuni scatti inediti delle nozze, che le ritraggono felici e sorridenti sullo sfondo delle campagne di Montalcino, in provincia di Siena: entrambe in total white, Francesca ha sfoggiato un tailleur giacca e pantaloni firmato Fendi, Paola invece una tuta jumpsuite di Alberta Ferretti. Tanti i vip e i nomi noti che si sono congratulati con loro per l’evento: da Laura Pausini a Mara Venier, Patty Pravo, Elena Sofia Ricci, Renzo Rubino, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) In questi giorni sono state letteralmente sommerse da “unadie di” e per questo, all’indomani del fatidico “sì”, le neo-sposehanno voluto ringraziareper gli auguri. Su, hanno pubblicato alcuni scatti inediti delle, che le ritraggono felici e sorridenti sullo sfondo delle campagne di Montalcino, in provincia di Siena: entrambe in total white,ha sfoggiato un tailleur giacca e pantaloni firmato Fendi,invece una tuta jumpsuite di Alberta Ferretti. Tanti i vip e i nomi noti che si sono congratulati con loro per l’evento: da Laura Pausini a Mara Venier, Patty Pravo, Elena Sofia Ricci, Renzo Rubino, ...

Agenzia_Ansa : Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì. La loro unione civile è stata celebrata a Montalcino dal sindaco Si… - CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l'ignoranza. Senza un intervento di "alfabetizzazione" potente non ci sa… - repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana