Napoli, in arrivo un’offerta monstre per Osimhen: la cifra (Di lunedì 4 luglio 2022) La piazza di Napoli ribolle, e non per il caldo torrido degli ultimi giorni, ma per la politica societaria che De Laurentiis sta adottando in questo periodo. Da qualche giorno sono scaduti i contratti oltre che di Ghoulam e Malcuit, anche di giocatori fondamentali fino a qualche mese fa come Mertens e Ospina, e di rinnovo per i due non c’è alcuna traccia. Spalletti pare essere preoccupato e i tifosi sono molto amareggiati perché temono di vedere andar via il giocatore più prolifico della storia del club senza nemmeno un saluto o una passerella d’onore allo stadio. E poi perdere in un colpo i due folletti che per anni hanno incantato la platea partenopea, sarebbe davvero dura da mandare giù. Victor Osimhen of SSC Napoli Sembra, però, non esserci fine al peggio per i tifosi del Napoli. Stando a quanto ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 luglio 2022) La piazza diribolle, e non per il caldo torrido degli ultimi giorni, ma per la politica societaria che De Laurentiis sta adottando in questo periodo. Da qualche giorno sono scaduti i contratti oltre che di Ghoulam e Malcuit, anche di giocatori fondamentali fino a qualche mese fa come Mertens e Ospina, e di rinnovo per i due non c’è alcuna traccia. Spalletti pare essere preoccupato e i tifosi sono molto amareggiati perché temono di vedere andar via il giocatore più prolifico della storia del club senza nemmeno un saluto o una passerella d’onore allo stadio. E poi perdere in un colpo i due folletti che per anni hanno incantato la platea partenopea, sarebbe davvero dura da mandare giù. Victorof SSCSembra, però, non esserci fine al peggio per i tifosi del. Stando a quanto ...

