Marmolada | dispersi sono almeno 20 | parenti vittime a Canazei

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - Agenzia_Ansa : Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto… - Agenzia_Ansa : Crolla sulla Marmolada una torre di ghiaccio e detriti. Gli inquirenti: 'Un disastro inimmaginabile. Sono state tra… - mariaederaM5S : RT @GiuseppeConteIT: Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada. Un… - elena_ele6 : RT @Emergenza24: UPDATE [04.07-07:40] Malga #Ciapela #Marmolada #Dolomiti #Belluno CROLLO SERACCO (14:30 del 03.07.2022) +6 morti +10 #fer… -

...droni la zona del crollo ine tra poco si alzeranno in volo anche i droni del Soccorso alpino del Trentino. Nel frattempo a Canazei sono arrivati due gruppi di parenti di vittime e,...di Redazione Online I morti accertati della tragedia dellasono sei, ma isono almeno 15. I vigili del fuoco hanno continuato a presidiare la zona per tutta la notte, con i droni e in mattinata sono riprese le ricerche di eventuali ...Il bilancio provvisorio è di 6 morti, 9 feriti, 20 dispersi. La procura di Trento apre un fascicolo per disastro colposo ...E' di almeno 6 morti, 10 feriti e 16 dispersi il bilancio del distacco di un enorme seracco su un gruppo di alpinisti sulla Marmolada. ll crollo ...