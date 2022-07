Marmolada | elicottero Draghi deviato a Verona per maltempo

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - L'con a bordo il premier Mariodiretto a Canazei e ancora in volo verrà, a causa del. Dail premier raggiungerà poi in auto il Centro di Coordinamento della protezione civile di Canazei dove era atteso.

