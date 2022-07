Maltempo a Besenzone (Piacenza), crolla il muro di una stalla: un morto (Di lunedì 4 luglio 2022) commenta Un uomo è morto sotto il muro di una stalla, crollato per la violenta tromba d'aria che si è abbattuta nel Piacentino. È accaduto in un'azienda agricola di Besenzone, nella Bassa tra Parma e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 luglio 2022) commenta Un uomo èsotto ildi unato per la violenta tromba d'aria che si è abbattuta nel Piacentino. È accaduto in un'azienda agricola di, nella Bassa tra Parma e ...

vigilidelfuoco : ?? #Maltempo Veneto ed Emilia Romagna, #vigilidelfuoco impegnati in centinaia di interventi per alberi caduti, allag… - 501_tot : RT @RegioneER: ??#maltempo, violento nubifragio colpisce il piacentino. In corso verifica danni. @irene_priolo ???In corso l’attività di mo… - RegioneER : ??#maltempo, violento nubifragio colpisce il piacentino. In corso verifica danni. @irene_priolo ???In corso l’attiv… - franconemarisa : RT @vigilidelfuoco: ?? #Maltempo Veneto ed Emilia Romagna, #vigilidelfuoco impegnati in centinaia di interventi per alberi caduti, allagamen… - SilvanoSalviato : RT @vigilidelfuoco: ?? #Maltempo Veneto ed Emilia Romagna, #vigilidelfuoco impegnati in centinaia di interventi per alberi caduti, allagamen… -