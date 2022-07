Luigi Di Maio, l'opa lanciata dal ministro scissionista spaventa le truppe di Conte (Di lunedì 4 luglio 2022) Raccontano che nel M5S i toni ultimativi arrivati da sponda Pd non solo non siano piaciuti ma abbiano anche irritato - e non poco - la squadra di pontieri e pompieri che oggi spalleggerà... Leggi su ilmattino (Di lunedì 4 luglio 2022) Raccontano che nel M5S i toni ultimativi arrivati da sponda Pd non solo non siano piaciuti ma abbiano anche irritato - e non poco - la squadra di pontieri e pompieri che oggi spalleggerà...

Pubblicità

fattoquotidiano : Dalle simpatie per i gilet gialli alla richiesta di aderire a Renew Europe, il partito centrista europeo fondato da… - ukraine_world : Respect to Luigi Di Maio ???? - BlobRai3 : 'PASSATO, PRESENTE, FUTURO (INSIEME)' 'Draghi dietro la scissione M5s? Non scherziamo su queste cose. Chi vuole far… - 1fiorexme : RT @salvini_giacomo: Gli emendamenti del M5S e degli ex grillini di Alternativa contro l’inceneritore a Roma sono stati bocciati: oltre a P… - gervasoni1968 : RT @tempoweb: L’alleanza tra #Pd e #M5S è a rischio. Spunta il piano di Matteo #Renzi per la nuova coalizione #governo #4luglio #iltempoquo… -