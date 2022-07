Levante, con i pantaloncini corti manda tutti fuori di testa | Gambe favolose (Di lunedì 4 luglio 2022) La foto di Levante ha colpito non poco i numerosi fan: l’avete vista con i pantaloncini cortissimi? Guardate che Gambe favolose. Con la voce incredibile e la bellezza così singolare, la cantante non manca mai di far parlare di sé. Ma che cosa avrà fatto questa volta? Nella storia della musica italiana, mai nessun nome L'articolo Levante, con i pantaloncini corti manda tutti fuori di testa Gambe favolose chemusica.it. Leggi su chemusica (Di lunedì 4 luglio 2022) La foto diha colpito non poco i numerosi fan: l’avete vista con issimi? Guardate che. Con la voce incredibile e la bellezza così singolare, la cantante non manca mai di far parlare di sé. Ma che cosa avrà fatto questa volta? Nella storia della musica italiana, mai nessun nome L'articolo, con idichemusica.it.

Pubblicità

isa_levante : RT @elio_vito: Oggi in Italia purtroppo non c’è una destra popolare, liberale, laica, antifascista, europeista, atlantica, garantista, per… - Panconlechera1 : RT @CandyRobbs: Me levante de la siesta con un frío jsjsjsjs - Dansai75 : #Kilimangiaro Pure Kyoto (capitale del Giappone e residenza dell'imperatore dal 794 al 1868. Una delle città più an… - ukulelevillain_ : quando levante ha detto con saturno nei gemelli potrà piovere per sempre e quando lorde ha detto pluto in scorpio g… - LucioFigini : Questa sera ore 21. Mondadori Bookstore Sestri. Firmacopie del mio ultimo romanzo IL DONO DI MAIA, scritto a 4 man… -