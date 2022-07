L’Équipe – Trasferimenti: Mathys Tel (Rennes) nel mirino del Bayern Monaco (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-04 12:52:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: Secondo le informazioni di Sport RMC che possiamo confermare, il Bayern Monaco ha espresso interesse per l’attaccante del Rennes Mathys Tel (17), sotto contratto fino al 2024. Il fuoriclasse tedesco ha avviato delle trattative con il club bretone. Campione d’Europa con l’U17 a inizio giugno (3 gol, 2 assist), il nativo di Sarcelles è approdato al Rennes nel 2020. Ha firmato il suo primo contratto da professionista nell’agosto 2021, dopo aver partecipato alla sua prima partita in L1 a 16 anni, 3 mesi e 19 giorni (1-1 a Brest, 15 agosto 2021). Tel ha avuto dieci presenze nell’anno finanziario 2021-22. Un futuro bloccato nell’asse dell’attacco? Con ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-04 12:52:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di: Secondo le informazioni di Sport RMC che possiamo confermare, ilha espresso interesse per l’attaccante delTel (17), sotto contratto fino al 2024. Il fuoriclasse tedesco ha avviato delle trattative con il club bretone. Campione d’Europa con l’U17 a inizio giugno (3 gol, 2 assist), il nativo di Sarcelles è approdato alnel 2020. Ha firmato il suo primo contratto da professionista nell’agosto 2021, dopo aver partecipato alla sua prima partita in L1 a 16 anni, 3 mesi e 19 giorni (1-1 a Brest, 15 agosto 2021). Tel ha avuto dieci presenze nell’anno finanziario 2021-22. Un futuro bloccato nell’asse dell’attacco? Con ...

