Pubblicità

angiuoniluigi : RT @leggoit: Le svendite? A Roma iniziate da mesi negli eventi privati e online - leggoit : Le svendite? A Roma iniziate da mesi negli eventi privati e online - bendinelli2011 : RT @guymontag701: Cominciano le svendite... Bill Gates compra lo storico Palazzo Marini a Roma - Mariang47614228 : RT @guymontag701: Cominciano le svendite... Bill Gates compra lo storico Palazzo Marini a Roma - lukeblakesheep : RT @guymontag701: Cominciano le svendite... Bill Gates compra lo storico Palazzo Marini a Roma -

leggo.it

Uno - memorabile - si è svolto all'Eur con netto anticipo dei tempi rispetto alle. Sta di fatto che questa è l'altra faccia dei saldi tradizionali, un fenomeno che attira giovanissimi ma ...... c'erano giàe ne ho approfittato. Ma per tradizione volevo vedere qualcosa anche oggi". "... "E' troppo presto per fare bilanci - affermano da Zara nella centrale- ma chi critica le ... Le svendite A Roma iniziate da mesi negli eventi privati e online Addetti alla sicurezza all'ingresso con la lista dei nomi degli invitati da spuntare direttamente sullo smartphone, location d'eccezione, ...Prima giornata di saldi anche in Piemonte e a Torino dove, complice il caldo, non si sono viste code davanti ai negozi. (ANSA) ...